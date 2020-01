Ausschreibung: 5. Internationaler Scheurebe-Preis 2020

Ab sofort ist eine Anmeldung zum Scheurebe-Preis 2020 möglich. Angemeldet werden können alle Scheurebe-Weine (laut Etikettenangabe) inklusive Perl- und Schaumweine aus allen Jahrgängen. Der Anmeldeschluss ist der 3. April 2020. Am 17. April werden die eingereichten Weine wie immer im Competence Center Food & Beverage in Gau-Bickelheim verkostet. Wir sind gespannt, wie sich die Weine des Jahrgangs 2019 präsentieren werden, aber auch ältere Jahrgänge sind willkommen.Die besten Scheurebe-Weine aus allen Kategorien werden in einer festlichen Weinprobe am 9. Mai 2020 in der Stadthalle Alzey präsentiert.Wie schon in den Vorjahren, wird am selben Wochenende in Alzey die „Scheu-time“ stattfinden. Ein Wein- und Stadtfest rund um die Scheurebe und die anderen Rebsorten des Züchters Georg Scheu aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.WEIN+MARKT, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN und die Tagespresse werden ausführlich darüber berichten.Weine anmelden können Sie hier bis zum 3. April. Bitte schicken Sie uns von jedem Wein 2 Flaschen. Wenn möglich, keine Fassproben. Die Teilnahmegebühr beträgt 47,60 Euro (inkl. MwSt.) pro Wein. Bankverbindung: Commerzbank AG Wiesbaden; Fachverlag Dr. Fraund; Stichwort: Scheurebe; IBAN DE23 5108 0060 0010 2210 00