Badische Weinmesse

Foto: Messe Offenburg-Ortenau

Winzer und Brenner zeigten ihre Neuheiten und Spezialitäten auf der Badischen Weinmesse mit Baden Sprits Offenburg. Von der Sonne verwöhnt stand am Wochenende der Genuss auf der Badischen Weinmesse mit Baden Spirits im Fokus. Insgesamt 5 621 Besucher nutzten die Messe, um sich über 1 000 Weine, Sekte und Spirituosen sowie Kulinarik zu informieren und einzukaufen. Zum zehnten Mal präsentierte sich mit Luxemburg eine Gastregion auf der Messe. Das kleine, aber feine Weinland mit seinen spektakulären Weinbergen oberhalb der Mosel ist bekannt für seine Weißweine und die preisgekrönten Crémants. Gerade der direkte Vergleich mit der Gastregion erzeugt einen ganz besonderen Spannungsbogen. So wurden auch zwei Seminare der Sommelière Natalie Lumpp sowie des Geschäftsführers des Badischen Weinbauverbandes Peter Wohlfarth durchgeführt, die den Besuchern konkrete Einblicke und Vergleiche in die Gaumenfreuden der Gastregion boten.