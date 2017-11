Foto: Barrique Forum Pfalz

Am Montag, den 6. November, lud das Barrique Forum Pfalz zur Verkostung der diesjährigen „Großen Weine“ ein. In der Event-Location Schmieders in Deidesheim konnte das Fachpublikum die vom Forum prämierten Rotweine probieren. An diesem Abend wurden 15 Winzer und ihre 23 Weine vorgestellt. Für die diesjährige Prämierung wurden insgesamt 63 Weine eingereicht. In einer Blindverkostung wurden diese bewertet und entsprechend ausgezeichnet. Die prämierten Winzer erhielten an diesem Abend die Möglichkeit ihre Weine persönlich an einem separaten Stand auszuschenken. Somit konnten diese im direkten Gespräch besprochen und Fragen beantwortet werden. Begleitend dazu wurde ein herbstliches Büffet gereicht. Barrique Forum Pfalz