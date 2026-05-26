Begrünung an Standort anpassen

Je nach Standortbedingungen muss die Begrünung für jeden Weinberg entschieden werden – wo welche Pflanzen wie lange aufwachsen dürfen. Dies kann in einem Betrieb völlig unterschiedliche, parallele Ansätze bedingen. Bei Trockenheit und Notwendigkeit ist ideologiefrei zu handeln. Je jünger der Weinberg und je trockener die Witterung, desto weniger Grün – je älter die Anlage desto mehr Grün. Martin Ladach, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, gibt Tipps.