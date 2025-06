Beispielhafte Räume erleben

Am letzten Juniwochenende, also am 28. und 29. Juni, heißt es wieder „Mehr (er)leben“ beim Tag der Architektur. In Rheinland-Pfalz ­laden zwei Winzerfamilien mit ihren Architekturbüros zum ­Besuch vor Ort ein und bieten Informationen rund um den Planungs- und Bauprozess an. Bei der Auswahl der Bauvorhaben stand im ­Fokus, wie gut sich Produktions- und Arbeitsräume mit Wohnraum kombinieren lassen. Bärbel Zimmer von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz stellt die beiden Projekte vor.