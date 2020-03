Belchim-Agro: Botrytizid Kenja für Sonderkulturen zugelassen

Belchim startet nach eigenen Angaben mit einem innovativen Wirkstoff in die Saison 2020. Das Pflanzenschutzmittel Kenja mit dem Wirkstoff Isofetamid gehört nach Angaben von Belchim zur Wirkstoffklasse der Carboxamide (SDHI, also Succinate DeHydrogenase Inhibitors). Kenja zeichnet sich, laut Belchim, in dieser Klasse durch die sogenannte flexible bond aus. Dies bedeutet, dass sich Kenja aufgrund seiner Molekularstruktur an die Form des Pathogens anpassen kann. Dadurch sei der Wirkstoff auch bei genetischen Adaptionen des Pathogens leistungsfähig. Dies ist nach Angaben von Belchim ein deutlicher Vorteil gegenüber anderen Molekülen in dieser Klasse. Das Pflanzenschutzmittel Kenja ist in den Sonderkulturen Weinreben und Erdbeere gegen Botrytis cinerea zugelassen.