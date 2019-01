Bernhard Degünther 60 Jahre

Bernhard Degünther, Berater am DLR RNH, feierte am 1. Januar seinen 60. Geburtstag. Degünther begann seine berufliche Laufbahn am 1. Juli 1991 als kellerwirtschaftlicher Berater an der damaligen SLVA Oppenheim. Degünther ist ein Mann der Praxis, sodass die rheinhessischen Winzer ihm hohe Anerkennung zollen. Kellerwirtschaftliche Technik, die mit seinem Namen verbunden ist, ist die Gärkühlung und das Vario-San-Verfahren. Sein besonderes Interesse gilt der Energieberatung und der Rotweinbereitung. Mit großer Leidenschaft widmet er sich den Schülern. Degünther ist Mitglied im Prüfungsausschuss der Winzermeister sowie der „Gehilfenprüfung“. red