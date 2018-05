Foto: Frankenwein

Im Schlosshotel Steinburg in der berühmten Weinlage Würzburger Stein wurden am Montag die besten Weine Frankens ermittelt und mit „Best of Gold“ ausgezeichnet. Dabei konnte ein kleines Jubiläum gefeiert werden, denn bereits zum 15. Mal wurde der Wettbewerb des Fränkischen Weinbauverbandes durchgeführt. Der begehrte Preis ging in diesem Jahr an die Weingüter Roth (Wiesenbronn), Schmitt’s Kinder (Randersacker), Dereser (Stamm- heim), Burrlein (Mainstockheim), Horst Sauer (Escherndorf), Christoph Steinmann (Sommerhausen), Bürgerspital z. Hl. Geist (Würzburg), Störrlein & Krenig (Randersacker), Kreglinger (Segnitz), A. & E. Rippstein (Sand am Main), Gündling Goldberghof (Michelbach) und die Winzer Sommerach – Die Genossenschaft (Sommerach). Die Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder überreichte mit dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes Artur Steinmann und dem Wettbewerbsinitiator Hermann Mengler die Urkunden und Siegertrophäen. Frankenwein