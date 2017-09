Bester Schoppen

Foto: Stefan Sämmer Rheinhessenwein

Der Beste Schoppen – der alljährliche Gastronomie-Wettbewerb um die besten Weine im offenen Ausschank – kann in Rheinhessen wieder ein gutes Ergebnis vorweisen. Mit 341 ausgezeichneten Weinen wurde die Rekordmarke des Vorjahres fast erreicht. Im elften Jahr hatten 48 Betriebe 353 Weine in neun Kategorien vom Müller-Thurgau über weiße Burgundersorten und Silvaner bis zum Riesling und den Rotweinen angestellt. 97 Prozent der Weine wurden ausgezeichet. Den Titel „Haus der Besten Schoppen“ erhielten vier neue Gasthäuser, die in den letzten drei Jahren mit Erfolg am Wettbewerb teilgenommen haben: Hier siegte die Nieder-Olmer Weinstube (Nieder-Olm), Platz zwei ging an die Weinstube Parlament in Mainz-Hechtsheim, Dritter wurde das Weinhaus Hess in Gensingen. Neuentdeckung des Jahres wurde Gosia's Restaurant (Wallertheim) und beste Winzergastronomie wurde der Gutsausschank Breidscheid (IngelheimGroßwinternheim). Weitere Infos: www.derbesteschoppen.de Rheinhessenwein