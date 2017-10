Bester Schoppen 2017

Foto: Herbert Gassen

Die besten Schoppenweinkarten der Mosel-Region gibt es in Graach, Bernkastel-Kues, Ediger Eller, Wittlich und Meerfeld. Die Sieger im Gastronomie-Weinwettbewerb „Der Beste Schoppen Mosel 2017“ wurden in Kröv ausgezeichnet. 1 410 Weine von 269 Weinerzeugern wurden im großen Test der offenen Ausschankweine von Mosel, Saar und Ruwer bewertet. 192 Gastronomiebetriebe von der Mosel, aus Eifel und Hunsrück hatten ihre Schoppenweine zum Wettbewerb eingereicht. 1 313 der eingereichten Weine erhielten das offizielle Prüfsiegel „Der Beste Schoppen – Ausgezeichnet“. Vorjahressieger auch 2017 wieder an der Spitze „Fruchtig, schlank, finessenreich und konsumentenfreundlich – typisch Mosel eben“, so beschrieb Dr. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, die 2016er Schoppenweine bei der Siegerpräsentation. Vorjahressieger Sammy Hackländer erhielt erneut den mit 1 000 Euro dotierten Hauptpreis. Die Schoppenauswahl in seinem neuen Lokal „Himmelreich Weine – Essen und mehr“ in Graach überzeugte die Prüfer in Vor- und Finalrunde. Der zweite Platz ging an das Rotenberg PT Hotel in Wittlich. Frank Weiler vom Natur Pur Hotel Maarblick in Meerfeld – seit vielen Jahren erfolgreicher Teilnehmer des Wettbewerbs – landete auf Rang drei. Der Titel „Neuentdeckung des Jahres“ ging an das Bistro „La Fleur“ in Bernkastel Kues. Als bestes „Weingut mit angeschlossener Gastronomie“ wurde das Rathaus-Stübchen in Ediger-Eller des Weingutes Theisen aus Nehren geehrt. Weitere Infos: www.derbesteschoppen.de. Moselwein