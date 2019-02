Biologisches Fungizid gegen Esca zugelassen

Foto: Florian Sinn

Das biologische Fungizid Vintec von Belchim Crop Protection ist ab sofort im Weinberg und in der Rebschule gegen den Pilzkomplex Esca zugelassen. Wachsende Bedeutung von Esca Je nach Rebsorte liegen laut Belchim die Ausfälle der durch Esca befallenen Reben pro Jahr bei 2 bis 7 %. Dies entspräche einem Ertragsausfall von bis zu 50 Mio. € pro Jahr oder 500 €/ ha pro Jahr. Esca kommt damit die gleiche Bedeutung zu wie einst der Reblaus. Mit Vintec ist jetzt das erste Pflanzenschutzmittel gegen Esca in Deutschland zugelassen. Vintec ist ein „Schutzpilz“, der Schnittwunden besiedelt und in das Holz hineinwächst und damit das Eindringen von Esca verhindert, so Belchim. Vintec sollte direkt nach dem ersten Rebschnitt bis spätestens zum Austrieb eingesetzt werden. 200 g/ha in 100 l Wasser gelöst reichen laut Belchim für eine Behandlung aus. Je eher nach dem Rebschnitt die Anwendung erfolgt, desto besser. Esca-Schutz beginnt bereits in der Rebschule Vintec besitzt eine vorbeugende Wirkung, erklärt Belchim. Daher sei es sinnvoll, den antagonistischen Pilz so früh wie möglich auf der Rebe zu etablieren. Durch die Behandlung des Holzes während des Veredlungsprozesses könne der Pilz in die Rebe einwachsen und so nachhaltig gegen Esca schützen. Es gibt bereits Rebschulen, die behandeltes Pflanzgut unter dem Label „Vintec Inside“ anbieten. Belchim Crop Protection www.belchim-agro.de