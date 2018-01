In einem Großprojekt am Kaiserstuhl wurden in privaten Weinbergen verschiedene Vorgehensweisen einer systematischen Böschungspflege in Kombination mit einer Bekämpfung von verwilderten Reben als Reblauswirte erprobt. Matthias Hollerbach, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, und Anne Böhringer, Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald e. V., berichten von dem erfolgreichen Projekt. Mehr dazu in dwm Nr. 1 vom 13. Januar 2018 ab Seite 18.