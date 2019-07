Brennereiwesen-Kurs startet in Weinsberg

Foto: Martin Strauss

Im April haben 27 Kursteilnehmer ihre Urkunden zur „Staatlich geprüften Fachkraft für Brennereiwesen“ erhalten. Absolventen mit praktischer Erfahrung in der Brennerei wurden zur Abschlussprüfung im Beruf Brenner zugelassen und haben diese ebenfalls bestanden. Es war der größte Kurs seit Beginn der Brennerausbildung an der LVWO in Weinsberg.

Nach der Theorie folgt die Praxis

In zwei Winterhalbjahren fanden 16 Unterrichtsblöcke und eine Abschlussexkursion statt. Wesentlicher Inhalt der Ausbildung ist die Herstellung von hochwertigen Destillaten. Des Weiteren sind in die Ausbildung viele flankierende Themenbereiche integriert. Rechtliche und agrarpolitische Rahmenbedingungen werden ebenso behandelt wie produktbezogene Rechtsvorschriften und Betriebswirtschaft. Nachdem das Produkt stimmt und auch der Preis in Ordnung ist, geht es an die Vermarktung: „Wie sieht der Spirituosenmarkt aus? Mit welcher Marketingstrategie bin ich auf meinem Betrieb erfolgreich?“ Neben dem Unterricht wurden auf 13 Exkursionen 30 Betriebe besucht. Hierbei ist der Erfahrungsaustausch mit Praktikern ein wertvoller Bestandteil und ergänzt die Theorie aus dem Unterricht. Der nächste Kurs startet im Herbst 2019 in Weinsberg. Interessierte an der Ausbildung zur Staatlich geprüften Fachkraft für Brennereiwesen werden gebeten, sich mit der LVWO in Weinsberg in Verbindung zu setzen. Informationen gibt es unter www. lvwo-weinsberg.de oder unter 07134/ 504134. lvwo