Certis Belchim-Weinbau-Infoabende

Infos zu Neuem im integrierten und biologischen Pflanzenschutz für die kommende Saison: Netz- und Haftmittel als Addi­tive, neue Produkte und Erkenntnisse zu Fäulnis, Schimmel und Co. und die Corteva-Weinbauempfehlung für die Saison 2026.

Mosel: Montag, 2. März, Bürgerhaus Kelterhaus Schorlemer, Burgstraße 14, 54492 Zeltingen-Rachtig, um 18 Uhr

Rheinhessen: Dienstag, 10. März, Mehrzweckhalle Albig, Langgasse 91, 55234 Albig, um 18 Uhr

Pfalz: Donnerstag, 12. März, Winzerstube Weick, Weinstraße 126, 67169 Kallstadt, um 19 Uhr