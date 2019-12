CTV betreut nun den Südwesten

Foto: CTV GmbH

Seit September hat die CTV GmbH Carraro Traktoren Vertrieb in Schorndorf nun die Gebietsverantwortung von Antonio Carraro für ganz Baden-Württemberg sowie in der Südpfalz und an der Weinstraße. Die CTV wurde 2013 von Familie Häußer gegründet und ist auf Carraro-Produkte spezialisiert, das Foto zeigt den CTV-Sitz in Schorndorf. Thomas Häußer hat selbst seit den 2000er Jahren mit Antonio Carraro-Traktoren gearbeitet und sich schnell entschieden, in den Vertrieb und Service dieser spezialisierten Maschinen einzusteigen. Durch die Übernahme der zusätzlichen Gebiete durch CTV soll nach Angaben von Carraro die Marktposition im Südwesten deutlich gestärkt werden. Infos unter www.ctv-gmbh.com