Die besten Weine aus Rheinland-Pfalz

Foto: LWK RLP

Zum 21. Mal zeichneten die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK RLP) und das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die Siegerweine des Landes aus. 17 Weine aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten sowie ein Sekt wurden ausgewählt und im Gewölbesaal des Kurfürstlichen Schlosses in Mainz vorgestellt. Aus 16 841 Weinen und Sekten, die 1 242 Betriebe aus ganz Rheinland-Pfalz von September 2017 bis Juli 2018 bei der Landesprämierung der Landwirtschaftskammer eingereicht hatten, wurden 4 223 mit der Goldenen Kammerpreismünze ausgezeichnet. Daraus kürte eine fachkundige Jury die 17 Siegerweine in bestimmten Kategorien und den Siegersekt.

Beste Qualitäten

Der Präsident der LWK RLP, Ökonomierat Norbert Schindler, überreichte die Siegerurkunden an die erfolgreichen Betriebe. Gemeinsam mit Weinbauminister Dr. Volker Wissing, der neuen Deutschen Weinkönigin Carolin Klöckner und den Weinmajestäten der sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebiete stellte er die Siegerweine und ihre Erzeuger vor. „Ich freue mich, dass unter den 18 Siegern Betriebe sind, die wir hier schon einige Male auszeichnen konnten. Das spricht für höchstes Niveau über Jahre“, sagte Schindler. Genauso wichtig sei es aber auch, neue Gesichter in der Riege der Sieger zu begrüßen. In diesem Jahr konnten sich drei Winzer zum ersten Mal über einen Siegerwein freuen. Weinbauminister Dr. Volker Wissing beglückwünschte die Preisträger: „Die heutigen Siegerweine sind hervorragende Zeugnisse des Wissens und der Kompetenz der Winzerinnen und Winzer.“ Die Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner verglich den Siegerweinwettbewerb mit einer German Wine-Olympiade: „Aus über 16 000 Teilnehmern in 18 Disziplinen haben sich die Besten heute versammelt.“ Um ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen, brauche es Leidenschaft, Training, Fleiß und Talent. „All das bringen Sie, liebe Winzer, mit. Ich bin stolz, Sie auszeichnen zu dürfen“, so Klöckner. LWK RLP