Dominik Falz neuer Regionalvertreter

Foto: Müthing GmbH & Co. KG Soest Wechsel in Erbach

Nach 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit hat Stefan Eckert die Gebietsverantwortung für Müthing-­Mulchgeräte an Dominik Falz übergeben. Dominik Falz ist Landmaschinenmechaniker und ­meister, seit 13 Jahren in der Landtechnik tätig und betreut nun für Müthing das Gebiet Südhessen, Nord-­Baden­-Württemberg und Nordwestbayern. Dominik Falz hat von Eckert auch die Werksvertretung im südhessischen Erbach übernommen. Dort finden sich nach Angaben von Müthing ständig rund 120 Neumaschinen, genauso wie Verbrauchsmaterial und Ersatzteile. Müthing GmbH & Co. KG Soest www.muething.com