Dr. Markus Heil wird Kammerdirektor

© LWK Dr. Markus Heil ist von der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz als neuer Direktor bestätigt worden. Dr. Markus Heil ist Leiter der Abteilung Weinbau und folgt Alfons Schnabel, der den Posten des Direktors spätestens zum 31. Dezember 2020 verlassen wird. „Da die Vollversammlung nur einmal jährlich zusammenkommt und eine solche Wahl bestätigen kann, wollten wir die Entscheidung frühzeitig in die Wege leiten und Klarheit haben“, erklärt Kammerpräsident Ökonomierat Norbert Schindler. „Damit haben wir gleichzeitig die Voraussetzung für eine geordnete Übergabe geschaffen.“ Der amtierende Direktor Alfons Schnabel war über 28 Jahre in der Landwirtschaftskammer tätig, davon 25 Jahre als Direktor, Ende 2020 wird er in den Ruhestand gehen.

Seit 24 Jahren bei der Landwirtschaftskammer

Dr. Markus Heil kam im Jahr 1995 zur Landwirtschaftskammer und war zunächst als Weinbauamtsleiter an der Dienststelle in Neustadt tätig. 2003 übernahm er das Amt des Abteilungsleiters Weinbau an der Zentrale in Bad Kreuznach. Die Themen Landwirtschaft und Weinbau begleiten den 56-Jährigen bereits sein ganzes Berufsleben. Nach dem Abitur und dem Absolvieren des Grundwehrdienstes folgten eine Ausbildung zum Winzer und ein Studium der allgemeinen Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim. Im Anschluss war er als wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof tätig. Dort legte er auch seine Promotion ab. 1993 und 1994 volontierte Dr. Markus Heil im Fachverlag Dr. Fraund in Mainz in der Redaktion DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN. Anschließend war er als Weinbaureferent im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. sowie als Geschäftsführer des Weinbauverbands Rheinhessen und der Winzerservice GmbH tätig, bevor er seinen Dienst bei der Kammer antrat. lwk