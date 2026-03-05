Dr. Rudolf Nickenig Weinkultur muss zum Anker des Denkens und Handelns werden

Wine in Moderation ist eine europäische Initiative für die Weinbranche, um das Kulturgut Wein zu erhalten. Gemeinsam engagieren sich die Mitglieder für einen verantwortungsvollen, moderaten Umgang mit Wein und Sekt. Die Deutsche Weinakademie (DWA) unterstützt mit ihrem wissenschaftlichen Beirat die Kampagne und steht für beratende politische Funktionen zur Verfügung. Wie die Mitglieder zum Beirat gekommen sind und mit welchen Themen sie sich beschäftigen, stellen wir in einer kleinen Serie vor.