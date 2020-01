Dr. Tauscher in Ruhestand verabschiedet

Foto: LWK RLP

Dr. Ludwig Tauscher, langjähriger Leiter der Alzeyer Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK), ist vor kurzem in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei einer Feier würdigte Kammerpräsident Ökonomierat Norbert Schindler die Verdienste des 63-Jährigen. „Sie werden vielen Menschen fehlen. Bei den Winzern hat Ihre Fachmeinung großes Gewicht. Sie werden nicht zuletzt deshalb auch manchmal als ‚Weinpapst von Rheinhessen‘ bezeichnet“, erklärte Schindler. Der in Zornheim aufgewachsene Tauscher studierte Agrarwissenschaften sowie Weinbau und Oenologie. Nach dem Studieren und Promovieren folgten verschiedene Stationen im Bereich der Marktforschung und als Regierungsangestellter beim Statistischen Landesamt, bis er 1994 die Leitung der Dienststelle sowie des Weinbauamtes in Alzey übernahm. Seine Nachfolge in Alzey tritt Dr. Volker Schäfer an, der bisher in der Bad Kreuznacher Zentrale der Landwirtschaftskammer in der Abteilung Weinbau wirkte. red