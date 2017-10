Drei Damen für die Krone

Foto: Weinland Nahe e. V.

Drei junge Frauen bewerben sich für das Amt der 56. Naheweinkönigin. Pauline Baumberger, Jahrgang 1993, studierte Kommunikationsdesignerin. Die Winzerstochter ist schon viel herumgereist, ihre Heimat bleibt aber das Winzerdörfchen Mandel. Ab Oktober studiert sie Internationale Weinwirtschaft an der Hochschule in Geisenheim. Christin Leydecker, Jahrgang 1992, ist gebürtige Rheingauerin, die aber als „Neu-Weinsheimerin“ begeistert ist von der Vielfalt und Einzigartigkeit der Naheweine. Julia Spyra, Jahrgang 1993 ist Studentin der Sonderschulpädagogik und kommt aus Niederhausen an der Nahe. Julia schätzt am Wein die Fähigkeit Menschen, ob jung oder alt, zusammenzubringen.Wahl und KrönungAb 5. Oktober 2017 hat der Kartenvorverkauf für den festlichen Wahlabend am Samstag, 4. November, im Parkhotel Bad Kreuznach begonnen. Eintritt 35 € (inklusive Buffet) für Festakt im Kursaal und Weinparty im Anschluss. Kartenverkauf bei Weinland Nahe, Burgenlandstr. 7, 55543 Bad Kreuznach, Telefon 0671/83405-0, E-Mail: info@weinland-nahe.de oder unter www.weinland-nahe.de.