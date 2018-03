Foto: DRV

Austausch genossenschaftlicher Jungwinzer

Das DRV-Jungwinzerforum ist mittlerweile zu einem etablierten Veranstaltungsformat im Angebot des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) gereift. Bereits zum vierten Mal trafen sich etwa 40 genossenschaftliche Jungwinzer zum Austausch untereinander. Zum ersten Mal gastierte das Jungwinzerforum in Württemberg bei den Winzern vom Weinsberger Tal eG in Eberstadt. Auf der Agenda des Jungwinzerforums standen vor allem die sich ständig ändernden politischen Rahmenbedingungen, wie etwa die Anbaurichtlinien oder die Reform des Weinbezeichnungsrechts. Ein besonderes Anliegen war dem genossenschaftlichen Nachwuchs ein klares Bekenntnis zur branchengetragenen Kampagne Wine in Moderation. Den Abschluss des fachlichen Teils bildete traditionell eine Verkostung der Jungwinzer-Projekte. Diese zeigte die ganze Bandbreite der genossenschaftlichen Produktpalette auf. Deutscher Raiffeisenverband e.V. Berlin www.raiffeisen.de