E.L.F. erweitert die Geschäftsführung

Der Holzmindener Spezialist für den Bau von Stahlhallen, die E.L.F. Hallen und Maschinenbau GmbH, hat zu Jahresbeginn seine Geschäftsführung mit dem Bauingenieur Marco Schuhmacher verstärkt. Er ergänzt Klaus Brüggemann, der bislang allein an der Spitze des Unternehmens stand.

Kompetenz in Stahlbau und nachhaltigem Bauen

Schuhmacher bringt über 22 Jahre Erfahrung in der Baubranche mit und war zuletzt 14 Jahre als Geschäftsführer in einem Betonbauunternehmen tätig. Mit seinem Wissen in der Konstruktion wird Schuhmacher insbesondere die Bauabteilung, die Arbeitsvorbereitung, den Einkauf, die Bauleitung sowie die IT verantworten. Klaus Brüggemann wird sich weiterhin auf Vertrieb, Produktion, Personal und Buchhaltung konzentrieren.

Zukunftsstrategien für 2025/2026

Laut E.L.F. verfolgt das Unternehmen eine klare Strategie für die Zukunft: Neben Expansion und Wachstum im Bereich An- und Umbauten soll besonders die digitale Transformation im Fokus stehen.