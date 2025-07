Eaton: Oenologisches Symposium

Eaton lädt am Donnerstag, dem 21.8.2025, von 8.30 bis 15 Uhr zu seinem 28. Oenologischen Symposium ein. Diesmal findet die Tagung im DLR RNH in Oppenheim statt. Experten diskutieren über aktuelle Themen aus Theorie und Praxis: Gezieltes Arbeiten mit Hefen und Bakterien für den gewünschten Weinstil bei Riesling, Optimierung der Hefeernährung, Möglichkeiten der Entalkoholisierung von Weinen mit Schwerpunkt auf Teilent­alkoholisierung, gezielte Weinbereitung für die Erzeugung komplett entalkoholisierter Weine, Wein vermarkten und verkaufen über Instagram & Co., Grundlagen und moderne Ansätze der Weinhefeer­nährung, Innovationen beim Biologischen Säureabbau und Empfehlungen für den Weinherbst 2025. Die Tagungspauschale beträgt 30 € (inkl. Essen und Unterlagen). Anmeldeschluss ist der 18.8.2025. Mehr Infos und Registrierung unter: