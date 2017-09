Foto: Hosser

Der „Edelschliff 2017“ kommt aus dem Weingut Gemünden aus Bad Kreuznach. Eine Jury kürte den trockenen Riesling aus der Lage Kreuznacher Brückes zum Sieger des Weinwettbewerbs, der von den beiden Vereinen Weinland Nahe und Deutsche Edelsteinstraße veranstaltet wurde. „Das ist eine große Ehre für uns“, freute sich Daniel Gemünden, 27 Jahre alter Weinbautechniker, der das Weingut mit seinem Vater Andreas Gemünden leitet. Vorgestellt wurde die Edelschliff-Edition, die in diesem Jahr der Fluorit als Edelstein ziert, letzte Woche in Allenbach. Die EdelschliffWeinedition ist jeweils streng auf 1 000 Flaschen limitiert. Der Wein kostet 17,80 Euro pro Flasche und kann in Bad Kreuznach im Weingut Gemünden, in der Nahe. Wein.Vinothek, bei Weinland Nahe und in der Tourist-Information in Herrstein erworben werden. Weinland Nahe