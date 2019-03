Foto: Christian Honrath

24 trockene Rieslinge sowie zwölf feinherbe Weine und Cuvées wurden blind verkostet, um die besten Produkte für den „Edelschliff 2019“ und die „Wildkatz 2019“ zu finden. Das Weingut Honrath (Foto: Christian Honrath) aus Langenlonsheim stellt für die 21. „Edelschliff“-Edition 1 000 Flaschen charakterstarken 2018er Riesling, der an exotische Früchte erinnert, aus der Lage Königsschild bereit. Zur optischen Aufwertung der eleganten Flaschen produziert das Team der Asbacher Hütte, ein Betrieb der Stiftung Kreuznacher Diakonie, Anhänger mit je einem Edelstein. Das Weingut Ritter aus Guldental stellte einen reintönigen 2018er Weißburgunder feinherb an, der als 2019er „WildKatz-Edition Nationalpark“ für die Region werben soll. Dieser Wein wird in 0,5-Liter-Flaschen abgefüllt, damit er von den Wanderern im Nationalpark zum Picknick getrunken oder als Mitbringsel genutzt werden kann. Bild und Text: Weinland Nahe