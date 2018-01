Ab sofort können Weinetiketten mit der werbewirksamen Spotlackierung auch für kleinere Druckauflagen wie „Sondereditions-Abfüllungen“ beim Hersteller Beck Etiketten in Dettingen an der Erms bezogen werden. Spotlackierung ist ein grafisches Veredelungsverfahren, bei dem ein hochglänzender Lack auf vorbedruckte Namen oder grafische Elemente im Siebdruckverfahren aufgetragen wird. Mehr dazu in dwm Nr. 2 vom 27. Januar 2018 ab Seite 35.