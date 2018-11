Engelbert Strauss mit neuer Schuhkollektion

Foto: Engelbert Strauss

Wenn es jetzt wieder regelmäßig regnet und die Temperaturen sinken, gehören leichte Schuhe der Vergangenheit an. Vor allem im Berufsleben ist die richtige Schuhwahl das ganze Jahr über ausschlaggebend und stellt Frauen und Männer im Handwerk regelmäßig vor eine schwere Wahl. Engelbert Strauss bietet in seiner Herbst- und Winterkollektion 2018 nicht nur neue Arbeitsschuhe sondern auch die Sohlenneuheit Vibram an.

Neuheit bei Sohlen

Besonders wichtig im Berufsalltag: Der Schuh muss wasserdicht, winddicht aber trotzdem für den Beruf flexibel genug sein. Zusätzlich müssen die Arbeitsschuhe häufig vor echten Gefahren wie Kälte, aber auch Hitze schützen. In der Kategorie O2 gibt es diese Saison bei Engelbert Strauss das neue Schuhmodell Peitho. Dieser Berufsschuh ohne Zehenschutzkappe ist nicht nur in mid oder low erhältlich, sondern er besitzt auch die neue Vibram-Sohlen-Unterstützung. Das Modell Peitho soll nach Herstellerangaben dadurch rutsch- und abriebfester, aber auch äußerst hitzebeständig sowie antistatisch sein.

Für ganz harte Fälle

Für diejenigen, die im Schuhalltag auch wetterfeste Zehenschutzkappen-Unterstützung brauchen, ist S3 nach Angaben von Engelbert Strauss die richtige Sicherheitskategorie. Auch hier gibt es zwei rutschfeste Neuheiten im Programm: Tartaros und Nereus. Diese beiden Modelle sind ebenfalls mit Vibram-Sohlen ausgestattet und somit nach Engelbert Strauss atmungsaktiv und wasserdicht. Tartaros ist in mid erhältlich und besitzt ein robustes Rindsleder als Obermaterial sowie ein flexibles Laufgefühl, heißt es in einer Pressmitteilung. Die Stärken von Nereus liegen nach Angaben von Engelbert Strauss vor allem bei der Microfaser-Oberfläche, die besonders abriebstark sein soll. Außerdem ist Nereus neben der mid-Variante, auch in low erhältlich.

Priorität für Nässeschutz

Diejenigen, die rutschfeste Arbeit verrichten oder einfach nur trocken und mit warmen Füßen durchhalten wollen, ist diesen Winter laut Engelbert Strauss auch etwas dabei: Fides. Der neue Spezialberufsstiefel in mid für Frauen und Kinder und high für die Herren ist sozusagen der (Berufs-) Gummistiefel der neuen Generation. Er ist wasserdicht wie die alten Modelle und außerdem warm durch ein neues Neopren Innenfutter, so der Hersteller. Engelbert Strauss www.engelbert-strauss.de