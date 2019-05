Erbes erhält die Freiherr von Gagern-Medaille

Foto: Norbert Krupp

Der vielseitig engagierte Weinbauexperte und Kommunalpolitiker Heribert Erbes (67) aus Spiesheim wurde jetzt durch die Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker (VLK) in Rheinland-Pfalz mit der Freiherr von Gagern-Medaille ausgezeichnet. In der Laudatio würdigte Wirtschafts- und Weinbauminister Volker Wissing seinen Parteifreund Heribert Erbes als „außergewöhnliche Persönlichkeit“ und fasste dessen vielseitiges ehrenamtliches Engagement zusammen: „Egal, was Heribert Erbes in seinem Leben begegnet ist – er ist nie daran vorbeigegangen und auch nie drum herum. Und er hat sich beauftragt gefühlt, sich der Dinge anzunehmen.“ Erbes habe sich in mehreren Vereinen engagiert, um anderen Menschen sportliches oder kulturelles Leben zu ermöglichen, im Bauernverein, in der Sängervereinigung und Sportgemeinde. Er habe sich aktiv eingebracht in seiner Heimatgemeinde, in der Verbandsgemeinde Wörrstadt, im Kreistag Alzey-Worms sowie im Landkreistag RLP.

Engagement in der Weinbranche

Wissing beschrieb auch die großen Verdienste Erbes‘ um Weinwirtschaft und Weinkultur: „Ohne Menschen wie Heribert Erbes wäre der Wein nur ein alkoholisches Getränk und wahrscheinlich nicht so anerkannt als Kulturgut.“ Erbes ist weiterhin engagiert in der Weinbruderschaft Rheinhessen. Bis zu seinem Ruhestand war Erbes beim Kompetenzzentrum für Weinmarketing in Oppenheim beschäftigt und berichtete von den Entwicklungen am Fassweinmarkt im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN. Norbert Krupp