Erfahrungen aus drei Jahren Kirschessigfliege

Foto: Stefanie Alexander

Drosophila suzukii wurde 2011 erstmals in Deutschland nachgewiesen und hatte sich bis 2014 in allen Bundesländern etabliert. Stefanie Alexander, DLR Rheinpfalz, Institut für Phytomedizin berichtet von den Erfahrungen seit 2014. Mehr dazu in der dwm Ausgabe 4 vom 25. Februar 2017.