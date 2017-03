Erfolgreich Lücken schließen

Foto: Gerd Goetz

Der verstärkte Stockausfall, auch in gut gepflegten Anlagen, der in erster Linie dem Esca-Befall geschuldet ist, ist häufig der begrenzende Faktor für die Standdauer eines Weinbergs. Besonders in ertragsschwächeren Jahren wirken sich Stockausfälle negativ auf das Betriebsergebnis aus. Aus diesen Gründen rückt das Ausbessern von Stockausfällen in der Praxis zunehmend in den Fokus. Gerd Götz, DLR Rheinpfalz, erläutert einen nachhaltigen Lückenschluss. Mehr dazu in der dwm Ausgabe 6 vom 25. März 2017.