Perspektiven gestalten – Veränderungen managen

Die Weinbranche steht durch Absatzrückgang, Preisverfall und Kostensteigerungen vor gewaltigen Herausforderungen. Als Folge zeichnet sich ein massiver Strukturwandel ab. Aber Umbrüche bieten bei allen Problemen auch unternehmerische Chancen. Die vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz beauftragte Taskforce „Weinmarkt & Strategie“ liefert hierfür evidenzbasierte Impulse. Sandra Morsch und Prof. Dr. Ulrich Fischer, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, sowie Prof. Dr. Marc Dressler, Weincampus Neustadt, fassen die Ergebnisse zusammen.