Ewald Pohl verstorben

Foto: privat

Am 5. Februar 2018 verstarb Ewald Pohl im 91. Lebensjahr in Lorchhausen, Rheingau. Ewald Pohl war Gründungsmitglied des Bundesverbandes der Rebenpflanzguterzeuger Deutschlands und wurde 1969 zum Geschäftsführer gewählt. Diese Position des Geschäftsführers hatte er bis zum Jahr 1992 inne. In dieser Zeit wurde der gesamte administrative Bereich des Bundesverbandes erarbeitet. Zukunftsweisende Schritte wurden in dieser Zeit begangen. Unter anderem der Aufbau der Unterlagenschnittgärten von deutschen Züchtern im Ausland, der Aufbau der Einfuhrstelle für Unteralgen in St. Goar, der Aufbau von virusfreien Rebenbeständen in Deutschland und mehrere Novellierungen der europäischen und nationalen Saatgutgesetzgebung, die mit dem damaligen Vorsitzenden Prof. Dr. Becker (Rebenzüchtung Geisenheim) federführend für den Bundesverband erarbeitet wurden. Dass die deutsche Rebenpflanzguterzeugung sich heute selbstverständlich auf virusgetestetes Ausgangsmaterial stützt ist auch zu großen Teilen Ewald Pohl zu verdanken. Im Arbeitskreis der hessischen Rebenveredler waren seine internationalen Verbindungen und sein übergebietliches, breites Wissen immer geschätzt und in vielen Bereichen sehr hilfreich. Prof. Dr. Schmid/ Christoph Presser