Fair and Green: Carlo Awards

Fair and Green e. V. hat auf der ProWein die Carlo Awards verliehen. Den Carlo Business Award in der Kategorie „Nachhaltigstes Weingut“ erhielt das Weingut Karl Pfaffmann aus Walsheim in der Pfalz. In der Kategorie „Biodiversität“ wurde das Weingut Paul Laquai aus Lorch im Rheingau ausgezeichnet. Den Award in der Kategorie „Wertschöpfungspartner“ erhielt Vollherbst Druck aus Endingen am Kaiserstuhl. In der Kategorie „Europa“ ging die Auszeichnung an die Domaine Pfister im Elsass. Der Carlo Thesis Award ging an Nina Kurz, Duale Hochschule Württemberg Heilbronn, für ihre Bachelor­arbeit zur „Markteintrittsstrategie zur Erweiterung des alkohol­freien Sortiments der Weinkellerei Wilhelm Kern GmbH am Beispiel der Einführung von Verjus“. Den Masterpreis erhielt ­Julian Döbler vom Weincampus Neustadt für seine Arbeit zum Einfluss von Transportwegen auf den CO₂-Fußabdruck von Mehrweg-Weinflaschen im deutschen Qualitätsweinmarkt.