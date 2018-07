Familienfest zum Jubiläum

Foto: LVWO

Seit 150 Jahren werden an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Nachwuchskräfte in der Wein- und Obstbranche ausgebildet. Bezeichnend für die Weinsberger Absolventen ist die fachliche Qualität und auch der Zusammenhalt mit den ehemaligen Klassenkameraden sowie der Ausbildungsstätte. Gerne kommen sie immer wieder nach Weinsberg zurück.

Wiedersehen mit Freunden in Weinsberg

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums hat daher die LVWO Weinsberg zusammen mit dem Verein der Ehemaligen Weinsberger e.V. zu einem Familienfest geladen. Am 10. Juni, folgten über 500 Ehemalige mit ihren Familien der Einladung. Einige nahmen das Fest zum Anlass, ein Klassentreffen zu organisieren. So hat beispielsweise der Abschlussjahrgang 1966/1968 sein 50-jähriges Jubiläum in Weinsberg gefeiert. Es mischten sich Absolventen der 1950er-Jahre mit jungen Ehemaligen, die im vergangenen Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Aus ganz Deutschland sowie der Schweiz, Luxemburg, Südtirol, Griechenland und sogar Neuseeland waren sie angereist.

Abwechslungsreiches Programm

Gefeiert wurde im Hof der Weinbauschule. Nach der Begrüßung durch Direktor Dr. Dieter Blankenhorn schloss sich ein Wortgottesdienst an. Ein Höhepunkt des Tages war der Auftritt des Kabarettisten Christoph Sonntag, zu dem die LVWO Weinsberg seit vielen Jahren einen guten Kontakt pflegt. Abseits vom Rahmenprogramm blieb für die Ehemaligen viel Zeit, sich zu unterhalten. Zum Fest hatten viele Ehemalige Weine gespendet, sodass die unterschiedlichsten Weine probiert werden konnten. Zu verkosten gab es außerdem die neuen Produkte aus der Jubiläumsedition in limitierter Auflage.

Informiert über Kunst und Technik

Informiert wurden die Ehemaligen auch über die Einführung der neuen Internetseite des Vereins Ehemaliger Weinsberger e.V. Uwe Michelfelder stellte vor, wie zukünftig übers Internet die Ehemaligen ihr Netzwerk auch digital besser nutzen können und welche verschiedenen Ausbildungsgänge in Weinsberg heute angeboten werden. Informatives boten ebenfalls die anwesenden Sponsoren aus der Weinbranche, die einzelne Geräte mitgebracht hatten und es genossen, in familiärer Atmosphäre Kollegen, Studienfreunde und Kunden zu treffen. lvwo