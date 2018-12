Flotter Flitzer für Rheingauer Weinmajestäten

Foto: Kulturland Rheingau

Die Rheingauer Weinmajestäten Katharina Bausch (vorne), Sophie Egert (rechts) und Carolin Weiler (hinten) nahmen am 8. November den Schlüssel vom Autohaus Basting und Euler für einen neuen Opel Corsa entgegen. Die Rheingauer Weinwerbung stellt das Fahrzeug in Kooperation mit Stefan Euler (vorne) seit vielen Jahren zur Verfügung. „Als Bank der Region unterstützen wir die Weinmajestäten als Botschafterinnen des Rheingaus sehr gerne“, so Andreas Zeiselmaier, Vorstandsvorsitzender der Rheingauer Volksbank (hinten) mit Andreas Braun, Leiter der Unternehmenskommunikation der Rheingauer Volksbank (rechts). Unterwegs für den Rheingauer Wein können die drei Hoheiten nun auf den weißen Kleinwagen zurückgreifen, der sie schnell an ihr Ziel bringt. Kulturland Rheingau