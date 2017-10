Förderung für Aromaplus

Wissenschaftsminister Boris Rhein hat die Förderentscheidungen für die zehnte LOEWE-Staffel (Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz) bekanntgegeben. Ab Januar 2018 erhalten Projekte in Frankfurt, Darmstadt, Gießen, Kassel, Offenbach und Geisenheim Fördermittel der Landesregierung in Höhe von rund 66,5 Millionen Euro für die Laufzeit von vier Jahren. Auch die Hochschule Geisenheim University ist mit dem LOEWE-Schwerpunkt „Aromaplus – Von pflanzlichen Rohstoffen zur mikrobiologischen Produktion– Aroma und funktionelle Inhaltsstoffe aus Reben und Obst“ dabei. Sie wird von 2018 bis 2021 mit 4 395 648 Euro gefördert. Mit Dr. Christian von Wallbrunn vom Institut für Mikro biologie und Biochemie als wissenschaftlichem Koordinator wird die Hochschule federführend neben der Justus-LiebigUniversität Gießen und dem DECHEMA-Forschungsinstitut in Frankfurt am Main das Projekt umsetzen. Hochschule Geisenheim University