Förderung von Gründungszentrum im Rheingau

Die Hochschule Geisenheim University erhält gemeinsam mit ihrem Verbundpartner, der

EBS Universität für Wirtschaft und Recht, eine Förderung im Rahmen der EXIST-Potenziale Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Stärkung wissensbasierter Unternehmensgründungen. Beantragt wurde ein Volumen in Höhe von rund 1,3 Mio. €. Mit ihrem Vorhaben „Gründungszentrum Rheingau“ konnten die Verbundpartner im Förderschwerpunkt „Potenziale heben“ überzeugen.

Mit jungen Unternehmern die Region stärken

„Mit unserem ersten gemeinsamen Projekt möchten wir jungen Talenten in unserem Gründungszentrum in der Stadt Geisenheim – zusammen mit regionalen Partnern – einen Raum geben, um innovative Geschäftsideen zu verwirklichen“, erklärt Prof. Dr. Markus Ogorek, Präsident der EBS Universität. Durch das Zusammenführen der agrartechnischen, lebensmitteltechnologischen, logistischen und umweltorientierten Kompetenzen der Hochschule Geisenheim mit den betriebswirtschaftlichen und juristischen Kompetenzen der EBS Universität soll die Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Rheingau gestärkt werden. Die Vision des Projektes ist es, das regionale Ökosystem aus Wirtschaft und Wissenschaft in einer gemeinsamen Gründungsfabrik zu koordinieren, um unternehmerisches Denken zu fördern und die Studierenden dazu zu befähigen, selbstbewusst den Schritt in die Gründung zu wagen. Neben innovativen Start-up- Ideen möchte die Gründungsfabrik sich auch dem Thema Betriebsnachfolge widmen, um den Bedürfnissen aller Studierenden gerecht zu werden und das Thema Gründungen ganzheitlich abzudecken. Der offizielle Projektstart ist im Frühsommer geplant. hsgu