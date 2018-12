Fränkische Weinkönigin 2019/2020 gesucht

Am 22. März 2019 wird in der Kulturhalle in Grafenrheinfeld die 64. Fränkische Weinkönigin für die Amtszeit 2019/2020 gewählt. Ab sofort können sich junge Damen um das Amt der Fränkischen Weinkönigin bewerben. Die Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt und unverheiratet sein sowie eine gültige Fahrerlaubnis haben. Darüber hinaus sollten die Bewerberinnen über Fachwissen zu Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung verfügen. Die Bewerbung inklusive ausgefüllten Bewerbungsformular, Foto und Lebenslauf richten die Bewerberinnen bitte per Post an die Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH, Eva Zürn, Hertzstraße 12, 97076 Würzburg oder per E-Mail an: ez@haus-des-frankenweins.de. Anmeldeschluss ist der 10. Dezember 2018. Frankenwein-Frankenland