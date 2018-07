Frank Weinbar eröffnet

Ende Juni weihten die Landtagspräsidentin Barbara Stamm und die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die „Frank Weinbar“ in der Münchner Residenz ein. Weinbaupräsident Artur Steinmann (re.) und Weinkönigin Klara Zehnder (2. v. l.)freuten sich über viele Gäste aus Politik und Gesellschaft und stießen mit Cornelius Lauter (GWF), Ministerin Kaniber, Landtagspräsidentin Stamm, Justizminister Winfried Bausback und MdL Peter Winter (v. l. ) auf das Projekt an. Der Fränkische Weinbauverband und zehn fränkische Betriebe stehen als Gesellschafter hinter dem neuen Aushängeschild des Frankenweins. „Durch die Beteiligung des Weinbauverbands ist sichergestellt, dass alle fränkischen Winzer Zugang haben. Die Weine der Bayerischen Staatsehrenpreisträger und die Sieger unseres Premium-Wettbewerbs ,Best of Gold' runden das umfangreiche und repräsentative Angebot ab", erklärte Präsident Steinmann. Mehr Infos gibt's unter: www.frank-weinbar.com . Fränkischer Weinbauverband