Freiburg: Best of Piwis 2017

Foto: Thomas Littek

Auf hohem Niveau zeigten sich die Weine, die beim 7. Wettbewerb „Best of Freiburger Piwis“ am 12. Juli im Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (WBI) präsentiert wurden. Das WBI gehört heute zu den weltweit führenden Instituten im Bereich der Piwis. Bei internationaler Beteiligung waren wieder zahlreiche Weinbaubetriebe eingeladen, ihre Weine aus Freiburger Piwis für den Wettbewerb anzustellen. In 18 Kategorien wurden die drei höchstbewerteten Weine prämiert. Niederländische Weine punkten Angestellt wurden die Piwi-Erzeugnisse in den Kategorien Bronner, Cabernets, rote und weiße Cuvées, Helios, Johanniter, Monarch, Prior, Muscaris, Rosé, Secco mit und ohne Bukett, Sekt, Solaris, Souvignier gris und edelsüße Weine. Insgesamt 42 Weinbaubetriebe aus Deutschland, Dänemark, Italien, den Niederlanden, Tschechien, Österreich und Polen hatten insgesamt 144 Weine, Sekte und Seccos ins Rennen geschickt. Die Ergebnisse der Blindverkostungen durch eine fachkundige Jury waren mitunter überraschend: So überzeugten mehrere Betriebe aus den Niederlanden mit Weinen hoher Qualität. Potenzial, um weitere Kundenkreise zu überzeugen Aus dem badischen Raum konnten andererseits etliche Weingüter ihre guten Ergebnisse der früheren „Best of Freiburger Piwis“ Verkostungen bestätigen. Insgesamt zeigte sich, dass sich die vorgestellten Weine auf einem erfreulich hohen Qualitätsniveau bewegen, mit dem weitere Kundenkreise erfolgreich angesprochen werden können. Die Ergebnisse stehen online unter www. wbi-freiburg.de und www.piwiinternational.de. WBI Freiburg