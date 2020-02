Frostversicherung in Baden-Württemberg

Im April 2017 führte Frost in Wein und Obst zu massiven Schäden, da warme Temperaturen dafür gesorgt hatten, dass sich die Pflanzentriebe bereits weit entwickelten. Dieses Szenario macht der Klimawandel immer wahrscheinlicher. Besonders im Wein- und Obstland Baden-­Württemberg bedroht das die Existenz der Landwirte. Das hat die Landesregierung dazu veranlasst, die Prämie für die Versicherung gegen Starkfrost mit bis zu 50 % zu bezuschussen, um langfristiges und eigen­verantwortliches Risikomanage­ment zu stärken. Aber: Schnell müssen Winzer und Obstbauern nach Angaben der Münche­ner & Magdeburger Agrar sein, denn das Bewerbungsfenster für die Förderung schließt zum 1. März.

„Ein deutliches politisches Signal“, sagt Alexander Lührig als Vorstandsvorsitzender der Münchener & Magdeburger Agrar. „Land­wirte müssen ihr Risikomanagement anpassen. Der Zuschuss ist eine notwendige finanzielle Unterstützung, vor allem ist es ein Zeichen, dass die Politik das Problem erkannt hat und die Landwirte nicht alleine damit lässt.“Die Frostdeckung ist laut Münchener & Magdeburger Agrar ein Teil der Mehrgefahrenversicherung, also der Absicherung gegen Hagel, Sturm, Starkregen, Starkfrost oder ­Trockenheit. In diesem besonderen Fall ist es laut MM Agrar aber möglich, die Deckung gegen Frost alleine und förderfähig in einem separaten Vertrag abzuschließen. „Mit diesem Schritt machen wir auch Winzern und Obstbauern die Versicherung möglich, die sich jetzt noch nicht für das ganze Mehrgefahrenprodukt entscheiden möchten“, erklärte Alexander Lührig. www.mmagrar.de