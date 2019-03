Foto: Anton Paar

Anton Paar ergänzt sein Portfolio an hochgenauen Messgeräten jetzt durch das Fourier-Transformations-Infrarot (FTIR)-Analysegerät Lyza 5000 Wine. Die FTIR-Spektroskopie, kombiniert mit chemometrischen Modellen, ist eine der leistungsfähigsten Technologien für die schnelle und genaue Bestimmung von Weinparametern wie Ethanolgehalt oder Zucker und Säurenprofil. Mithilfe der benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche von Lyza 5000 Wine kann nach Angaben von Anton Paar jeder Oenologe oder Labortechniker komplexe Messungen leicht durchführen. Lyza 5000 Wine liefert nicht nur Ergebnisse in weniger als einer Minute, sondern automatisiert auch Analysen mit dem Probenwechsler Xsample 520 von Anton Paar. Messsystem für die Weinanalyse Lyza 5000 Wine verbindet sich mit Anton Paar-Geräten, wie Dichte-, Alkohol-, pH- und Trübungsmessgeräten, und schafft so ein Messsystem für die Weinanalyse. Ergebnisse der verbundenen Instrumente werden laut Anton Paar nach nur einer Probenvorbereitung, einer Befüllung und einer Messung in einem Bericht zusammengefasst. Zusätzlich kann Lyza 5000 Wine via Ethernet und WLAN in LIMS-Systeme integriert werden. www.anton-paar.com