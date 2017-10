Fünf wollen die Krone

Foto: wvw_Art of Poggel Photography

Wer wird die nächste Württemberger Weinkönigin? Ins Rennen um die Krone gehen am Donnerstag, den 21. September 2017, fünf junge Frauen. Für die Wahl- und Krönungsgala unweit des Stuttgarter Fernsehturmes gibt es ab sofort beim Weinbauverband Württemberg Karten zum Preis von 59 Euro (inklusive Speisen und Getränke). Weinbaupräsident Hermann Hohl erklärt: „Alle fünf Bewerberinnen sind kompetent und charmant! Deshalb wird es der Jury nicht leicht fallen, die Nachfolgerin von Andrea Ritz sowie der Weinprinzessinnen Viola Albrecht und Jasmin Knörzer zu finden.“ Um die Württemberger Weinkrone bewerben sich 2017: Studentin Laura Irouschek (26), Weißbach, stolze Besitzerin von 400 Weinreben und frühere Hohenloher Weinkönigin und die Vaihinger Weinprinzessin Carolin Klöckner (21), Studentin der Allgemeinen Agrarwissenschaften, Genau wie Anja Off (25), Fellbach, die gern in den eigenen Weinbergen arbeitet und Weinproben leitet. Winzertochter Eileen Staudt (23), Bad Mergentheim, ist EDV-Expertin und packt im elterlichen Weingut gern mit an. Claudia Vollert (23) ist nicht nur Winzerin, sondern zudem Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Sie arbeitet bei der Weingärtnergenossenschaft Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg. Mehr Infos: www.weinbauverband-wuerttemberg.de. wvw