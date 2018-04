Foto: Gästeführer „Weinerlebnis Franken“ e.V.

Mit einer neuen Führungsriege starten die Gästeführer „Weinerlebnis Franken“ in die neue Saison. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins standen turnusgemäß Neuwahlen auf der Tagesordnung. Die langjährige Vorsitzende Wilma Samfaß (Rimpar) und ihre Stellvertreterin Ingrid Behringer (Abtswind) stellten sich nicht mehr der Wiederwahl. Zur neuen Vorsitzenden wurde Barbara Baumann aus Handthal gewählt. Als Stellvertreter stehen ihr Martina Reiss und Dr. Markus Frankl (beide Würzburg) zur Seite, die ebenfalls neu in das Führungsteam berufen wurden. Die neue Vereinsvorsitzende betreibt zusammen mit ihrem Mann das Weingut „Forellenhof“ in Handthal. Die gelernte Erzieherin und Winzerin hat die Ausbildung zur Gästeführerin „Weinerlebnis Franken“ im Jahr 2001 absolviert. Außerdem qualifizierte sie sich 2007 als „Dozentin für Wein- und Genusskultur“. Die scheidende Vorsitzende Wilma Samfaß nutzte die Mitgliederversammlung zu einem kurzen Rückblick. Der Verein „Gästeführer – Weinerlebnis Franken“ ist im Februar 2000 gegründet worden mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad der Gästeführer zu steigern, Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen und die Kommunikation unter den Mitgliedern zu verbessern.Wilma Samfaß übernahm das Amt der Vorsitzenden im Jahr 2009. Während ihrer Amtszeit wurde Bewährtes erhalten, aber auch viel Neues eingeführt. So findet inzwischen alljährlich im Frühjahr eine offizielle Saisoneröffnung statt. Ebenfalls fest etabliert haben sich die Weinerlebnistage im August. Für das Jahr 2018 sind erneut zahlreiche Vereinsaktivitäten geplant. Die Gästeführer „Weinerlebnis Franken“ sind heute weit über die Grenzen Frankens hinweg bekannt. Machten die Gästeführer im Jahr 2002 rund 9 350 Besucher mit dem Frankenwein vertraut, so zählten sie im Jahr 2017 bereits rund 125 500 Teilnehmer bei fast 6 300 Veranstaltungen. Weinerlebnis Franken e. V.