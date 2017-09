Gleich zwei Jubiläen

Foto: Petra Littner

Das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg feierte das 175-jährige Bestehen des Weinguts Blankenhornsberg und 100 Jahre Rebenzüchtung in Freiburg. Einem Festakt folgte am Wochenende drauf ein zweitägiges Gutsfest am Blankenhornsberg. Mehr dazu im dwm Nr. 18 vom 9. September 2017 auf Seite 40.