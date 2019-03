Foto: Bettina Siée

Genau 40 Jahre nachdem 99 Betriebe die Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V. (EZG) gründeten, hatte der Vorstand am Gründungsort Spiesheim zur Mitgliederversammlung geladen. In seinem Bericht blickte Hubertus Brand, Vorsitzender der EZG, zufrieden auf das Geschäftsjahr 2017/18 zurück. Trotz der kleinen Erntemenge im Herbst 2017, durch Frost- und Hagelschaden, konnten Fassweinabsatz und Übernahmen aus Betrieben der Region zum Vorjahr gesteigert werden. Der Fassweinabsatz stieg um 0,8 Mio. l auf rund 46,1 Mio. l der Fassweinumsatz um 9 Mio. Euro auf 48,1 Mio. Euro, was einem Plus von 23 % zum Vorjahr entspricht.

Im Herbst 2017 Ernteeinbußen von 34 %

Wie Brand berichtete, wurden im Herbst 2017 in Bornheim knapp 12 Mio. kg Trauben angeliefert, 6,1 Mio. kg weniger als im Vorjahr. Das waren erntebedingt 34 % weniger als 2016. Als Most und Fasswein wurden32,2 Mio. l bezogen. Insgesamt wurden 42 Mio. l von Winzern der Region übernommen. Die Auszahlungspreise an die Winzer lagen, aufgrund des gestiegenen Preisniveaus durch die kleine Ernte, deutlich über dem Vorjahr. Insgesamt zahlte die EZG 41,4 Mio. Euro aus, im Vorjahr waren es 34,9 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss von 270 000 Euro liegt zwar unter dem Vorjahresergebnis,

berücksichtigt aber deutlich höhere Endabrechnungspreise zugunsten der Mitglieder. Das Vermögen des wirtschaftlichen Vereins hat sich zum Bilanzstichtag um 2,2 Mio. Euro auf 39,4 Mio. Euro vermindert. In der Bilanz ist eine Rückstellung von 1,7 Mio.

Euro für die Endabrechnung der Durchschnittspreise des Jahrgangs 2017 enthalten. Die

Auszahlung soll im April/Mai 2019 erfolgen. Der Erzeugergemeinschaft sind aktuell 225 Weinbaubetriebe mit 2 442 ha Rebfläche angeschlossen. Das bedeutet eine Flächenerhöhung um 14 ha.

Unentbehrliches Unternehmen



Die Mitgliederversammlung genehmigte den Jahresabschluss und beschloss die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung. Die Vorstandsmitglieder Benno Duttenhöfer aus Uelversheim, Ernst-Willi Schmahl aus Albig und Matthias Clemens aus Ober-Flörsheim wurden für drei Jahre wiedergewählt. Ehrenvorsitzender Philipp Blödel blickte auf 40 Jahre Goldenes Rheinhessen zurück: „Es gab gute und weniger gute Zeiten, aber die guten haben doch bei Weitem überwogen.“ Schlank organisiert, mit Qualitätsstreben und Qualitätssicherheit, mit Service und Dienstleistung sowie mit ihrer Fähigkeit sich anzupassen wird die EZG ein unentbehrliches Unternehmen in der rheinhessischen Erfassungs- und Vermarktungsstruktur bleiben. bs