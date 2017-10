Graf Matuschka im Porträt

Foto: Leinpfad Verlag

Anfang August stellte Wolfgang Junglas im Rheingau sein Buch „Der Wein-Graf. Erwein Graf Matuschka-Greiffenclau“ vor. Detailgenau zeichnet Junglas das Porträt des „Königs des Rheingaus“, der ab 1975 in 27. Generation das Familienweingut Schloss Vollrads führte. „Mein Ziel war, ihn als bedeutende Persönlichkeit der deutschen und internationalen Weinszene zu würdigen", so Junglas. Das Buch basiert auf rund 60 Interviews, die der Fernsehjournalist mit der Familie, engen Mitarbeitern und Weggefährten führte. So zeigt er Vollrads im Wandel der Zeit, die Umbrüche in der Weinwirtschaft und das Vermächtnis des Grafen, dessen nun Suizid sich zum zwanzigsten Mal jährte. Es ist ein "akzentuiertes, vielschichtiges Bild, das auch zeigt, wie Graf Matuschka Impulse setzte und mit seinen Ideen in die Branche hineinwirkte", erklärte Dr. Rowald Hepp, Weingutsleiter von Schloss Vollrads. ake