Große Auszeichnung für Clemens Technologies

Das Unternehmen Clemens Technologies aus Wittlich erhielt den Sonderpreis „Innovationen für die Landwirtschaft“ Rheinland-Pfalz 2025 für ein KI-gestütztes, automati­sches Kameraöffnungssystem für den Vorschneider im Weinbau – eine Technologie, die neue Maßstäbe in Präzision, Effizienz und Ressourcenschonung bei der Rebzeilenbearbeitung setzt. Die Preisverleihung fand in der Handwerkskammer Trier statt. Weinbau- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt überreichte die Auszeichnung persönlich.

Mit Hilfe einer hochauflösen­den Kamera und intelligenter Steuerung werden alle gängigen Pfahlarten visuell erkannt, um die Messer des Vorschneiders in Echtzeit zu öffnen oder zu schließen, je nach Wuchsform und Position der Rebe. Das System arbeitet auch bei starker Laubwand, schwierigen Lichtverhältnissen (tiefstehender Sonne) oder bei Dunkelheit, unterstützt durch ein integriertes Beleuchtungssystem.

Der Fahrer wird entlastet sowie Beschädigungen an Pfählen und Maschine vermieden, wenn durch eingeschränkte Sicht ein Stickel übersehen wird. Das System ermöglicht hohe Arbeitsgeschwindigkeit, optional die gleichzeitige Bearbeitung von zwei Zeilen, ein perfektes Arbeitsergebnis auch in Hanglagen (bergauf, bergab) sowie effiziente Steuerung per WebApp (iOS & Android), mit der sich das Öffnungssystem bei Bedarf auch manuell einstellen lässt. Das System ist optional für die Vorschneider-Serie erhältlich und lässt sich in ISOBUS-Umgebungen integrieren. „Das System ist praxistauglich mit wirtschaftlichem Nutzen, durch höhere Flächenleistung und reduzierten Kraftstoffverbrauch“, so Patrick Clemens, Geschäftsführender Gesellschafter der Clemens Technologies.