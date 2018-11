Heißluftballon wird Botschafter

Foto: Moselland eG, Foto: Natascha Hoffmann

In Kooperation mit Moselballoning (Schweich) wurde ein Heißluftballon in Moselland-Optik hergestellt. Die Comicfigur „Der Steillagenheld“ ist auf der Ballonhülle zu sehen. Er hält eine Flasche des Klassikers „Moselland Steillage trocken“ im Arm. Mit diesen Anstrengungen möchte die Moselland eG ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig der Erhalt der Kulturlandschaft Steillage ist – für die Erzeugung einzigartiger Rieslingweine und die Winzerfamilien, die dahinterstehen. Der Erfolg im Handel zeige, dass es gemeinsam als Genossenschaft möglich ist, ein Produkt wie Steillagenwein der breiten Masse zugänglich zu machen. Vorstandsvorsitzender Henning Seibert bekräftigt: „Wenn die Steillage verloren geht, verliert die Mosel den wichtigen Wirtschaftsfaktor Tourismus. Deshalb werden wir uns mit allen Kräften dafür einsetzen, die Fahne hochzuhalten.“ Der Heißluftballon startete am 19. Oktober zu seiner Jungfernfahrt von der Wiese der Moselland eG in Bernkastel-Kues. Ab sofort ist der Steillagenheld im Dienst – wer möchte, kann mit René Krämer (Moselballoning) fahren. Moselland eG, Foto: Natascha Hoffmann